SOS au CHRU de Nancy, Europa Park meilleur park du monde : l'actu de ce mardi 11 septembre 2018

publié le 11/09/2018 à 09:31

Entre 150 et 200 salariés ont bloqué le boulevard de Strasbourg et l’entrée de l’hôpital central de Nancy hier après-midi entre 13h et 14h. Une chaine humaine formant le mot "SOS" a été installée pour dénoncer les suppressions de postes annoncées. De nouveaux débrayages sont attendus aujourd’hui à Brabois. .





L’alcool est toujours la cause numéro 1 des suspensions de permis en Moselle. En août, sur 250 suspensions provisoires immédiates du permis de conduire plus de 47% concernaient des conducteurs qui avaient trop bu. La vitesse et les stupéfiants arrivent en deuxième et troisième position.



Europa Park a été élu meilleur parc de loisirs au monde. Le site allemand près de Strasbourg a remporté le prix lors des Golden Tickets Awards 2018. Un jury d’expert dans le secteur des parcs de loisirs a été réuni par le magazine Amusement Today. Il devance ainsi les parcs Disney ou Universal studio.





En basket, nouveau match de préparation ce soir pour le SLUC Nancy. Les Cougars se déplacent à Longwy pour affronter les belges de Charleroi. Coup d’envoi à 20h30.

