Student Party by Fun radio Dunkerque

publié le 15/05/2019 à 00:14

Student Party #1

Ce jeudi 23 mai, c'est la STUDENT PARTY by FUN RADIO au Coconut !



Viens t'éclater entre étudiants dunkerquois sur le meilleur du son dancefloor de Fun Radio mixé et animé par Charles Stif et Jayson de Fun Radio Dunkerque !

Entrée gratuite.

Ce jeudi 23 mai, à partir de 20h au Coconut - Student Party by Fun Radio, Une soirée gigantesque avec surprises et cadeaux à gagner toute la nuit !

After officiel au Carré V.I.P !!



Student Party #1