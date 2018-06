Top départ des soldes d'été, les anti-Ciégo relaxés : l'actu de ce mercredi 27 juin 2018

publié le 27/06/2018 à 07:21

Top départ des soldes d’été aujourd’hui en Lorraine comme partout en France. Fin des promotions le 7 août. Objectif : profiter de la présence des clients avant les départs en vacances. Ce sera la dernière fois que cette période durera 6 semaines. Elle sera réduite à un mois dès l’hiver prochain.





La CGT et Sud Rail vont poursuivre la grève cet été. Les syndicats appellent les cheminots à la mobilisation les 6 et 7 juillet soit au début des vacances scolaires. De son côté la CFDT suspend sa participation au mouvement pendant toute la période estivale. Dernier épisode de la grève perlée de 3 mois aujourd'hui et demain. 4 trains sur 5 circulent entre Nancy et Luxembourg, 2 sur 3 entre Metz et Thionville.

Les Anti-cigéo relaxés. Le militants de la cause environnementale ont été relaxés par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc hier pour nullité de procédure. En cause : l'absence de procès verbal d'interpellation. Ils avaient été arrêtés pour avoir participé à une manifestation interdite par la Préfecture. Un seul prévenu a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et dispense d'inscription de la peine au bulletin n°2 du casier judiciaire.





Meeting Stanislas du Grand Nancy métropole aujourd’hui. La compétition d’athlétisme internationale se déroule au stade Raymond Petit de Tomblaine. 120 athlètes seront présents pour participer à une douzaine d’épreuves.