Tout votre été est dans les Kits Fun Loisirs !

publié le 18/07/2018

Quand on a la chance d'habiter un beau département comme celui du Gard, on est un peu toute l'année en vacances (ou presque). Une journée de repos, une après-midi de RTT ou des vacances dans la région... on vous a préparé un programme de fou !



Ecoutez Fun Radio Nîmes tout l'été et à tout moment on vous offre les meilleures activités de la région ! Vous pourrez passer la journée à Aqualand au Cap d'Agde, faire une descente en canoë sur l'Hérault à Saint Bauzille de Putois, vivre un véritable safari à Sigean, aller à la rencontre des requins au Grau du Roi, grâce à nos différents partenaires que vous retrouverez dans les Kits Fun Loisirs.

Dans les Kits Fun Loisirs vous pourrez retrouver :



- 2 entrées à Aqualand Cap d'Agde : La piscine à vagues (toutes les 30 minutes), l'Anaconda, le toboggan mythique, la rivière sauvage et ses rapides, le Congo River plus calme, le Bubble Bath pour vous détendre à plusieurs, l'espace pour les plus petits... vous allez passer une journée aux sensations variées !

Aqualand Cap d'Agde est ouvert jusqu'au dimanche 9 septembre.



- Votre descente à 2 en canoë, avec la base Canoë du Pont Suspendu : Vous aurez le choix du parcours. Le 6 km pour la détente, le sportif de 7 km, le loisirs de 9 km, ou celui de 13 km pour une journée de découverte. Des parcours d'1h30 à 4h00 sans compter les pauses, mais n'oubliez pas de prendre le temps et de profiter un maximum !



- Votre safari pour 2 personnes à la Réserve Africaine de Sigean : Situé entre Narbonne et Perpignan, ce parc animalier extraordinaire vous dépaysera dès votre arrivée. A visiter en voiture et à pied, vous découvrirez le monde de la faune africaine sauvage. Le parc est ouvert toute l'année.



- 2 entrées pour le Seaquarium au Grau du Roi : Le Seaquarium, en petite Camargue, vous plonge au cœur d'un monde fascinant avec plus de 2400 m2 consacrés à la découverte de la vie marine. Espace Méditerranée, Espace tropical, MuséoTortue, Pôle des Mammifères marins, Imaginarium, Requinarium... Une visite tout en détente et en émerveillements, à partager pour un maximum de plaisir !



- 2 entrées pour le Kinépolis à Nîmes : Pour voir les meilleurs films de l'été comme Ant-Man et la Guêpe, Les Indestructibles 2, et celui que vous voudrez car ces invitations sont pour le film et la séance de votre choix (valables jusqu'au 31/12/18).



