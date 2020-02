Utilisez Transit et participez au tirage au sort

publié le 24/02/2020 à 16:30

Fun Radio Atlantique et Transit vous offrent vos places pour Fun Radio Ibiza Expérience le 3 avril !

Affiche "Fun Radio Ibiza Expérience 2020" Crédit : Fun Radio

Le formulaire de participation peut mettre un peu de temps à apparaitre:

Bonne chance!

Modalités:Tirage au sort le 16 Mars; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.