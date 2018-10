Une clôture entre la France et la Belgique, dispositif de circulation à Metz : l'actu de ce vendredi 12 octobre 2018

publié le 12/10/2018 à 09:16

Une cloture entre la France et la Belgique va être installée ce week-end. Objectif : éviter la propagation de la peste porcine africaine. Le virus touche les sangliers en Belgique depuis 3 semaines. 70 cadavres ont été retrouvés. Des panneaux interdisent l'accès en forêt en Meurthe-et-Moselle. La Meuse, les Ardennes et la Moselle devraient compléter le dispositif.





Le marathon Metz Mirabelle aura lieu dimanche. La circulation en centre-ville sera donc perturbée. Un dispositif exceptionnel de circulation et de stationnement sera mis en place. Attention le trafic des bus du Met' risque d'être modifié.



Metz fête la nuit noire. Les monuments de la ville seront éteint dans la nuit de samedi à dimanche. Une extinction symbolique dans le cadre de l'opération "Le jour de la nuit". Objectif : sensibiliser aux conséquences de la pollution lumineuse et sur les économies d'énergie.





Bientôt un point de retrait Ikéa à Nancy. Tous les lorrains du sud qui passent une commande sur le site internet de la marque suédoise pourront retirer leurs achats à Nancy sans avoir besoin de se rendre à la Maxe près de Metz. Le lien n’a toutefois pas encore été dévoilé.