Vivez Halloween à Europa Park !

publié le 19/09/2018 à 21:18

Gagnez 4 invitations pour vivre le plus Fun des Halloween des à Europa Park ! Ecoutez Alex entre Midi & 16h. Dés que vous entendez le signal Smash Fun, soyez les premiers à nous appeler & repartez avec vos entrées pour Europa Park.

Des milliers de citrouilles, chrysanthèmes, bottes de paille, pommes et autres plantes automnales accueillent fantômes, sorcières et bien d'autres apparitions surnaturelles

EUROPA PARK, le meilleur parc de loisir du monde, à 30 minutes de Strasbourg.

EuropaPark_Halloween18