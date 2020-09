Vivez la coupe de France de VTT Trial avec Fun Radio Belfort

publié le 03/09/2020 à 14:47

Quel est l'événement ?

Fun Radio vous donnes rendez-vous les 12 et 13 Septembre, au gymnase Le Phare de Belfort pour suivre la coupe de France de VTT TRIAL 2020 ! Un évènement majeur de VTT

sur l'Aire Urbaine!

Au programme samedi: Les épreuves nationale et internationale de coupe des Nations.

Et le dimanche : Retrouvez les épreuves nationale 1, expert et élite!

Le programme de l'événement ?

Programme

Revivre l'édition 2018

En savoir plus ?

Facebook de l'événement

