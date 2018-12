VOTRE PLUS BEAU NOEL, A PORT AVENTURA WORLD !

publié le 12/12/2018 à 09:17

PortAventura World se pare de féérie pour accueillir Noël

Noël arrive à PortAventura Park, venez profiter avec nous du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Laissez-vous émouvoir par le bonheur des plus petits et venez rêver comme un enfant lors de ce qui sera, sans aucun doute, un Noël inoubliable pour ceux qui vous sont les plus chers.

Chaque Noël, des milliers de décorations parent chaque recoin et donnent à PortAventura un inimitable esprit de Noël. Toutes les nuits, les Messagers des Rois mages arrivent au lac de Mediterrània en suivant la grande étoile qui les guide dans leur périple depuis l'Orient.

Lors de la Parade de Noël, tous les personnages de PortAventura World se réunissent avec le Père Noël et les danseurs du parc pour remonter l'avenue de l'aire thématique de Mediterrània au rythme des magnifiques chansons de Noël composées pour l'occasion. Profitez aussi de spectacles éblouissants, pleins de magie, de danses et de musique.

En plus, cerise sur le gâteau, tous les ans, le cinq janvier, Leurs Majestés les Rois mages d'Orient arrivent à PortAventura World pour récupérer les lettres des enfants et distribuer des bonbons à tous les enfants qui ont été sages.

Venez profiter de Noël à PortAventura avec toute votre famille !



Situé à 1h de Barcelone (aéroport), navette à disposition (aéroport <> parc) Port Aventura est l'une des destinations préférée des Toulousains, fort de ses 1 millions de visiteurs Français l'année dernière, découvrez le 1er parc d'attraction du Bassin Méditerranéen!





