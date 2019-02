WORAKLS ORCHESTRA LE 9 MARS AU BIKINI

publié le 14/02/2019 à 18:50

WORAKLS Orchestra



« Mélanger deux mondes, les émotions du classique avec la liberté et l’énergie de l’électronique. Je pensais que c’était une fin en soi, mais en fait ce n'était qu’un début ». Après plus de 10 ans d’attente, Worakls nous livre son premier album solo « Orchestra ». Le co-fondateur du label Hungry Music laisse s’exprimer pleinement ses influences de musiques de film en les incorporant dans sa musique électronique. Cet album s’accompagne d’une tournée des salles les plus prestigieuses d’Europe où Worakls sera accompagné par l’Orchestre de Fourvière, composé de 20 musiciens. La force de ce show réside dans le fait que la musique originale de l’album ait été spécialement composée pour être jouée avec un orchestre. Plus qu’un premier album, plus qu’un show, c’est l’aboutissement d’un artiste inimitable, dont les inspirations touchent toutes les générations de mélomanes.

