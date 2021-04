publié le 31/03/2021 à 15:18

Vous ne la connaissez pas encore ? Elle fait pourtant partie des influenceuses les plus appréciées sur les réseaux sociaux en France. Romy, jeune femme de 23 ans, à l'attitude douce et bienveillante, s'est confiée pour la première fois sur l'antenne de Fun Radio. Extrêmement populaire auprès des plus jeunes, la youtubeuse (1,5 million d'abonné.e.s) s'est forgée une image de grande sœur et bonne copine qui partage avec sa communauté les petits aléas de sa vie au travers de vidéos (souvent des vlogs) postées sur la plateforme américaine.

Comment gérer une rupture amoureuse ? Comment gérer son stress et la négativité ? De son vrai nom Romane (pour les intimes), elle prodigue de jolis conseils - avec une prise de parole toujours bienveillante - dans ses stories Instagram regardées par plus de 1,6 million de personnes. "J'essaie de divertir les gens et partager des good vibes sur les réseaux sociaux", a-t-elle expliqué à notre animatrice Alice Totino.

Avec une force de frappe aussi importante sur les réseaux sociaux, Romy récupère également les témoignages de plusieurs internautes, parfois tourmentés dans leur vie personnelle, afin de les mettre en lumière et ainsi apporter de la positivité dans leur difficulté. C'est via le compte "Panse tes meaux" qu'elle a créé en juillet 2020, que la jeune femme agit. Et c'est d'ailleurs celui-ci qui lui a inspiré "Dring dring, Allô j'écoute ?", son nouveau livre paru le 17 mars.

"Ça reprend les petites problématiques que l'on rencontre tous plus ou moins dans notre vie. Du coup, j'ai décidé d'en faire un livre avec Larousse, ma maison d'édition, et d'y répondre en donnant mes conseils en dirigeant vers des professionnels (psychologues, gynécologues, etc...)". Vous l'aurez compris, Romy est une personnalité attachante et qui malgré son succès important n'a qu'un objectif : divertir sans grande prétention et apporter du soutien à celles et ceux qui en ont besoin.

On vous laisse savourer le replay vidéo de Romy dans nos studios. Plusieurs séquences très drôles sont venues jalonner l'émission.