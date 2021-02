Saint-Valentin : quels sont les cadeaux sexy à offrir pour stimuler son couple ?

publié le 12/02/2021 à 11:28

Comment stimuler sa vie de couple en ce jour de Saint-Valentin ? Les membres de l'équipe de Lovin'Fun vous dévoilent une liste de cadeaux vous permettant de mettre en ébullition vos fantasmes les plus torrides. Notre trio du soir (Karel, Alice, et le Doc Pavageau) vous a sélectionné des accessoires coquins qui raviront à coup sûr votre partenaire et vous permettront ainsi de passer une folle nuit.

Karel, notre chef de bande, a opté pour un coffret cadeau prolongeant le plaisir sur 14 jours. Pendant deux semaines, notre animateur, vous invite à expérimenter de nouveaux plaisirs au travers de différents accessoires coquins : Culotte perle, pétales de rose, bandeau pour les yeux ou bien encore des menottes en satin, auront de quoi pimenter votre nuit en compagnie de votre moitié.

Du côté d'Alice, notre atout charme de l'émission, il est question d'un seul et unique cadeau : un vibromasseur, le Sila de Lelo. Celui-ci, assez révolutionnaire, procure un plaisir ébouriffant. Que vous soyez en couple ou non ce stimulateur clitoridien progressif vous permettra de passer une douce nuit.

Enfin, pour notre Doc Pavageau, il est question d'un cadeau basique, mais particulièrement nécessaire : une boîte de préservatifs, la Lelo Hex indéchirables. On ne le répètera jamais assez, mais vous protéger est essentiel.

Pour information, notre animatrice Alice vous dégoté un bon plan en ce jour d'amour puisqu'il vous est possible de bénéficier d'un remise sur le site passagedudesir.fr. Pour cela, il vous faut utiliser le code LOVEALICE (valable jusqu'au 14 février 2021).