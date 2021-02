publié le 03/02/2021 à 17:04

Une nouvelle collaboration qui s'annonce une fois de plus grandiose. Sia, qui prépare activement la sortie de son nouvel album, intitulé Music, prévu le 12 février, vient de dévoiler l'arrivée imminente d'un nouveau morceau avec David Guetta, fidèle ami qui a mis en lumière son talent dans la chanson Titanium.



Le titre, Floating Through Space, est prévu pour ce jeudi 4 février comme l'explique la chanteuse sur sa page Instagram. "Un nouveau son issu de Music, mon album, arrive avant sa sortie le vendredi 12 février. Le morceau sera disponible demain à 8 heures", a-t-elle communiqué très sobrement en légende d'une photo.

Pour rappel, leur dernière collaboration, Let's Love, a connu un très large un succès. Et pour cause, le morceau, véritable tube, a conquis beaucoup d'auditeurs et auditrices avec ses très belles sonorités empruntées aux années 80. On espère le même succès pour ce nouveau titre, qui sera à découvrir sur notre antenne.