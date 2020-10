publié le 12/10/2020 à 10:49

Le premier invité physique de la matinale depuis cette nouvelle saison de Bruno dans la radio. Tarek Boudali, à l'affiche de 30 jours max, son nouveau long-métrage qui arrive dans les salles de cinéma mercredi 14 octobre, s'est confié au micro de Fun Radio.

Une comédie française burlesque dans laquelle le comédien et réalisateur de 40 ans endosse le rôle d'un policier un peu trop candide qui découvre qui lui reste 30 jours à vivre en raison d'une morsure d'un rat.

Le film réunit un casting solide. Vanessa Guide, José Garcia, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Marie-Anne Chazel et bien d'autres apparaissent dans ce film au seul objectif : "faire rire le public", souligne Tarek Boudali, avant de continuer : "On a envie de leur faire oublier cette période un peu compliquée (...) On sent que plus que jamais les gens ont besoin de rigoler. Quand j'arrive en fin de séance et que les gens me disent 'merci parce que pendant 1h30 j'ai tout oublié', c'est la plus belle des récompenses".

