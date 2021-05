Tomorrowland Around The World

Le festival Tomorrowland propose de nouveau une version digitale de son événement. Alors que le déconfinement se fait de manière progressive et que des concerts-tests sont actuellement effectués dans plusieurs pays, les organisateurs de ce prestigieux festival de musique électronique ont pris la décision de remettre en place son édition digitale de Tomorrowland Around The World. Une mesure tout à fait justifiée au vu du contexte sanitaire toujours trop instable.



L'année passée, les organisateurs avaient réussi à créer un véritable engouement autour de leur événement. Avec des moyens dignes d'un film hollywoodien (caméras ultra performantes, drones, fonds verts), l'expérience visuelle avait de quoi être impactante. La promesse d'une "expérience musicale en ligne spectaculaire mettant en scène les technologies les plus pointues au monde, avec du design 3D, de la production vidéo et des effets spéciaux" avait été respectée et line-up soigné.

Pour cette nouvelle édition, quelques noms ont été dévoilés parmi lesquels Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero, Adam Beyer, Tale Of Us. Le festival dévoilera d'autres noms d'ici les prochains jours. Pour rappel, Tomorrowland Around The World aura lieu les 16 et 17 juillet 2021.