VIDÉO - David Guetta : le DJ s'inspire du film "Forrest Gump" pour le clip "Dreams"

David Guetta & MORTEN - Dreams (feat Lanie Gardner) (Official video)

publié le 22/12/2020 à 16:18

David Guetta se serait-il inspiré du film Forrest Gump pour son nouveau clip ? C'est en tout cas ce que beaucoup d'internautes ont relevé dans les commentaires. Et pour cause, le DJ français, récemment sacré meilleur DJ du monde en 2020, a publié sur sa chaîne YouTube la vidéo de son très joli morceau Dreams, qu'il partage avec son ami Morten et la talentueuse chanteuse américaine Lanie Gardner.

Tout le long de la vidéo, on aperçoit un skateur parcourant les routes désertes des États-Unis, seul, puis finalement rejoins par un groupe d'individus, à la manière de Tom Hanks dans le film de Robert Zemeckis. Le protagoniste, crané rasé et tatoué n'est pas inconnu des internautes. En effet, il s'agit de Doggface208 (Nathan Apodaca de son vrai nom), un homme qui s'est illustré de façon très libertaire en reprenant en playback sur son skateboard et bouteille de jus de fruit à la main, le morceau Dreams du groupe Fleetwood Mac.

L'internaute, âgé de 37 ans, travaille dans un hangar de pommes de terre situé dans l’Idaho et était en chemin pour se rendre à son travail sur sa planche de glisse quand il s’est filmé puisque sa voiture ne fonctionnait plus. Sa vidéo, très touchante, cumule à ce jour plus de 11 millions de vues sur Instagram. Nul doute que celle-ci a donné des idées à David Guetta pour son titre Dreams.