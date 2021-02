VIDÉO - Découvrez "Fireworks", le nouveau titre entraînant de Purple Disco Machine

Fireworks (Ft. Moss Kena & The Knocks) - Official Video

publié le 19/02/2021 à 15:57

Un feu d'artifice, c'est le cas de le dire. Purple Disco Machine vient de dévoiler son tout nouveau morceau Fireworks [feu d'artifice en français, ndlr]. Le DJ allemand s'est offert les services du chanteur Moss Kena et du groupe The Knocks afin de rendre la chanson rythmée et dansante. C'est bien simple, lorsque l'on écoute on a qu'une envie : danser.

Les voix présentent dans le titre rappellent le tube D.A.N.C.E. du duo français Justice. Elles arrivent à donner beaucoup d'allure au morceau, probablement un futur hit. Il faut dire que l'univers disco de celui qu'on avait reçu dans Le Before fonctionne parfaitement bien. Seul ou accompagné Tino Schmidt de son vrai nom parvient toujours à rendre sa musique attrayante.

Le morceau a bénéficié d'un clip vidéo très inspiré des comédies musicales dans lequel la chorégraphie des danseurs et danseuse s'avère être millimétrée. De quoi vous donner des idées dans votre salon.