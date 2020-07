VIDÉO - Découvrez les 10 morceaux qui vont ambiancer votre été

publié le 11/07/2020 à 14:00

Les 10 titres qui vont marquer votre été musical. Fun Radio vous propose de découvrir une playlist totalement summer afin de passer d'agréables vacances. Que vous soyez seul(e) à la plage, en train de siroter un cocktail, ou bien en famille sur la route, cette compilation des meilleurs sons saura vous faire danser dans n'importe quelle circonstance.

Tusa (Karol G feat. Nicki Minaj), Breaking Me (Topic), Angela (Hatik), Mamacita (Black Eyed Peas), Head Shoulders Knees & Toes (Ofenbach), Alane (Robin Schulz & Wes), Muévelo (Nicki Jam & Daddy Yankee), ou bien encore Me Provocas (Dynoro & Fumaratto) et Djomb (Bosh), cette playlist aiguillera vos quelques jours de repos au soleil.

Fun Radio vous accompagne même pendant l'été. Retrouvez chaque matin les meilleurs moments de Bruno dans la radio avec notre animateur Jérôme. Rendez-vous dès le 24 août sur notre antenne pour suivre le retour de toutes vos émissions préférées.