VIDÉO - Découvrez "My Head & My Heart", la nouvelle chanson d'Ava Max

Ava Max - My Head & My Heart [Official Audio]

publié le 20/11/2020 à 15:42

Une chanson populaire revisitée. La chanteuse Ava Max vient de dévoiler, vendredi 20 novembre, son nouveau single. Intitulé My Head & My Heart, le morceau, très efficace, n'est autre qu'une reprise du morceau "All Around The World (La La La La La)", du groupe eurodance allemand ATC.

Véritable carton lors de sa sortie le 22 mai 2000, la chanson s'est hissée en tête des ventes en France avec 125 000 copies écoulées. Une belle performance qui a d'ailleurs permis au titre de revivre aux travers de différentes reprises. Le DJ R3hab, le rappeur Wiz Khalifa, et maintenant la chanteuse Ava Max ont craqué pour ce morceau.

La star de la pop âgée de 26 ans qui s'était confiée dans Le Studio Fun Radio dans le cadre de la sortie de son premier album Heaven & Hell, a revisité d'une bien belle manière le titre. Une voix puissante, des paroles percutantes, un style bien singulier, la jeune artiste n'est pas prête d'arrêter de nous surprendre.