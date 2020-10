VIDÉO - "Dopamine", "Don't You Know", "This Girl"... Les meilleurs titres de Kungs

publié le 13/10/2020 à 11:22

Un talent brut. Kungs fait indéniablement partie des DJ's français les plus en vogue. Depuis l'envolée de sa carrière en 2016, avec son premier album Layers, l'artiste de 23 ans ne cesse de sortir des morceaux tous plus percutants les uns que les autres.



Dopamine, Don't You Know, This Girl, ou bien encore Be Right Here, Valentin Brunel a enchaîné les titres qu'il a d'ailleurs joués dans nos locaux à plusieurs reprises. La rédaction de Fun Radio vous propose de (re)découvrir ses meilleurs morceaux dans la vidéo ci-dessus.

L'artiste originaire de Toulon, également proche de Martin Solveig, sera ce mardi 13 octobre dans Le Studio Fun Radio (JB, Justine, Julien Tellouck) et Le Before (Alex Wat) pour une interview et un mix exclusif. Vous pourrez suivre sa venue en vidéo sur Funradio.fr et l'application Fun Radio.