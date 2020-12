VIDÉO - F1 : Romain Grosjean, adresse un message à Fun Radio après son accident

publié le 02/12/2020 à 17:37

Il a tenu à rassurer ses fans. Le pilote de F1, Romain Grosjean, victime d'un effroyable accident, dimanche 29 novembre, a pris le temps d'adresser quelques mots à l'équipe du Studio Fun Radio et aux auditeurs et auditrices de notre antenne.

"J'ai récupéré une main donc je peux vous texter. J'ai encore l'autre qui fait un peu de Mickey (elle est bandée et assez grosse). Je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré à l'hôtel et ça fait super plaisir. Merci à tous pour vos messages et merci pour votre soutien", a déclaré le sportif français.

Pour rappel, lors du premier tour du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, le pilote de 34 ans, a percuté de manière très violente, à plus de 200 km/h, un rail de sécurité, provocant ainsi une explosion. Le coureur a pu s'extraire de son véhicule en feu : sain et sauf, mais reste malgré tout en convalescence.