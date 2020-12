VIDÉO - Fun Radio DJ Awards 2020 : revivez la cérémonie

publié le 24/12/2020 à 17:35

C'est un peu la tradition de chaque fin année sur notre antenne. Fun Radio célèbre les DJ's au travers de son emblématique cérémonie, les Fun Radio DJ Awards. Celle-ci récompense vos artistes préférés pour lesquels vous avez eu l'occasion de voter pendant plus de deux semaines sur Funradio.fr.

David Guetta, Martin Garrix, Kungs, Bob Sinclar ou bien encore Ofenbach ont été sacrés pour cette huitième édition de notre événement présenté en direct de nos studios par nos quatre DJ's animateurs : Alex Wat, Adrien Toma, Mico C et Matt.

Au programme de cette cérémonie, plusieurs interviews et mix sont venus jalonner les deux heures d'émission. On vous laisse savourer l'émission disponible en replay vidéo ci-dessus, mais également en écoute sur notre application mobile et sur les plateformes de téléchargement de podcasts.