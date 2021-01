publié le 22/01/2021 à 12:00

Un mix funcky qui lui ressemble tant. Bob Sinclar, artiste incontournable de la scène électro française et mondiale, a offert une très jolie prestation lors de son passage sur la scène de l'Accor Arena pour Fun Radio Live Stream Experience le 15 janvier 2021.

Le compositeur de Love Generation, Rock This Party, ou bien encore Sound of Freedom a clôt notre soirée d'une bien belle manière avec des morceaux électrisants. Son mix a fait danser les quelques milliers d'internautes réunis sur nos réseaux sociaux et notre antenne.

Seul sur la scène, avec ce sublime écran à ses pieds, celui qui a ambiancé le public avec ses rendez-vous quotidien lors du premier confinement, n'a pas manqué de faire le show durant 45 minutes.

Pour celles et ceux ayant manqué son incroyable prestation, il vous est possible de revoir l'intégralité du mix disponible en vidéo ci-dessus.