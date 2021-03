VIDÉO - Grammy Awards 2021 : Dua Lipa enflamme la scène avec son tube "Don't Start Now"

Kevin Winter / The Recording Academy / AFP

Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby / Don't Start Now (Live at the GRAMMYs 2021)

publié le 15/03/2021 à 12:38

Une prestation amplement saluée par le public et la profession. La chanteuse Dua Lipa s'est illustrée de manière brillante sur la scène du Staples Center de Los Angeles lors de le prestigieuse cérémonie des Grammy Awards 2021 qui se tenait ce dimanche 14 mars. La star de 25 ans, qui a été primée du Meilleur album pop vocal pour son très réussi Future Nostalgia, paru en mars 2020, a pour cette occasion interprété deux de ses titres, parmi lesquels son tonitruant tube Don't Start Now.

Vêtue d'une tenue à paillettes roses, l'artiste a enchainé une chorégraphie particulièrement rythmée avec ses danseuses masquées à ses côtés (nécessaire en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19). Le rappeur DaBaby a rejoint la scène pour prendre le micro et ainsi balancer quelques rimes sur le morceau Levitating qu'il partage avec la pop star. À n'en pas douter Dua Lipa confirme une fois de plus son statut de véritable star et maîtresse de la pop actuelle.

Un palmarès très girl power

D'autres artistes féminines ont été récompensées cette nuit. Beyoncé a fait sensation avec son clip vidéo Brown Skin Girl, primé par l'académie, dans lequel apparaît sa fille. La chanteuse H.E.R a également été saluée avec son titre I Can't Breath [Je ne peux pas respirer, ndlr], une énorme référence aux incidents policiers qui ont touché les États-Unis ces récentes années (mort de Eric Garner en 2014 et George Floyd en 2020).

Taylor Swift (album de l'année avec son projet Folkore), Billie Eilish (enregistrement de l'année avec son morceau Everything I wanted) et Megan Thee Stallion (élue rappeuse de l'année) viennent compléter cette belle soirée féminine.