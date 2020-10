VIDÉO - Kev Adams clashe les membres du Fridge Comedy Room

Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 04 octobre

publié le 22/10/2020 à 13:58

C'est la séquence à ne pas manquer. Depuis sa venue sur l’antenne de Fun Radio, Kev Adams ne cesse de nous étonner en proposant des séquences toutes plus drôles les unes que les autres. Que ce soit des happenings dans les studios de nos camarades de RTL2, des canulars dans le bureau du boss de Fun Radio, ou bien encore des mises en situation avec les humoristes du Fridge Comedy Room dans différents lieux, le comédien de 29 ans regorge d'imagination pour nous divertir.



Parmi toutes les séquences proposées, il y en a une à ne manquer sous aucun prétexte : celle du clash-clash. Cette dernière consiste à asséner un maximum de vannes à un adversaire donné dans le studio. Lors de la précédente émission, Kev Adams s'était fait malmener par les membres du Fridge Comedy Room malgré son répondant.

Pour cette nouvelle séance de clash, de nouvelles recrues étaient présentes dans le studio. On a pu retrouver Edgar-Yves, jeune humoriste repéré sur la scène du Fridge Comedy Room, Samuel Bambi, humoriste qui a formé un duo hilarant avec Younes Depardieu, et Marion Gagnot, ancienne animatrice sur notre antenne, cheffe de bande de Marion et les garçons.

Ainsi, le comédien et humoriste n'a pas hésité à sortir ses meilleures vannes. "Samuel, t'as joué dans un film qui s'appelle 'Walter' frérot. Il y a que des gens pas connus dans le film. Et frère, t'es même pas la star du film. Ça veut dire que chez les gens pas connus, t'es le second rôle !", a balancé Kev Adams.

Une blague qui a visiblement titillé Samuel Bambi, qui lorsque son tour est venu a lancé : "Kev, en tout cas merci d'avoir ouvert un lieu où les humoristes peuvent jouer. C'est cool que tu aies compris que l'humour c'est mieux quand ce n'est pas pas toi qui le fait !". Un troisième clash-clash "historique" comme l'a souligné Kev Adams. On vous laisse savourer les autres vannes envoyées par les différents humoristes présents dans la vidéo ci-dessus.

