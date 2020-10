VIDÉO - Lovin'Fun (Sexy Chocolat) : sa patronne le surprend au lit avec sa fille

publié le 10/10/2020 à 11:53

Des confidences qui auraient peut-être dû rester enfouies. L'équipe de Lovin'Fun a questionné plusieurs auditeurs et auditrices sur les plus grosses surprises qu'ils ont découverts en faisant l'amour. Interrogés sur leur expériences personnelles, certains témoignages n'ont pas manqué de faire sourire Karel, Aice et le Doc Pavageau.

Parmi les nombreux appels reçus, celui de Cédric, chauffeur-livreur depuis deux ans, a particulièrement attiré l'attention de notre trio du soir. En effet, le jeune homme a dévoilé avoir eu un rapport intime avec une demoiselle dans la maison de cette dernière. En plein acte dans la chambre, une personne s'est immiscée dans la pièce, découvrant les deux amoureux.

Seul problème : la dame en question ayant ouvert la porte n'est autre la patronne de Cédric. Un choc qui n'a manqué malgré tout de le faire sourire...