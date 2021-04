VIDÉO - Lovin'Fun : Sound Of Legend mixe pour l'anniversaire d'Alice

Sound Of Legend en mix pour l'anniversaire d'Alice

publié le 16/04/2021 à 13:35

Afin de célébrer dignement l'anniversaire de notre animatrice, les équipes de Lovin'Fun ont convié le collectif Sound Of Legend dans nos studios pour un mix de folie. Le DJ masqué, très fan de l'univers pop culture [son masque est une référence à ceux des super-héros, ndlr], a mixé pendant près de vingt minutes pour Alice, qui soufflait ce jeudi 15 avril sa 30e bougie d'anniversaire.

Karel, le Doc Pavageau et les autres membres de l'équipe se sont tous déhanchés sur le DJ set de l'artiste qui a dévoilé récemment son nouveau morceau Dream On que vous pouvait écouter sur notre antenne. Notre animatrice, ravie de cette surprise, a pu également découvrir les nombreux messages que nos animateurs et animatrices lui ont adressés.

L'équipe de Lovin'Fun s'absente le temps d'une semaine à partir de dimanche. Vous pouvez vous consoler en regardant les nombreux replays de l'émission disponible en podcasts sur notre application mobile, vos plateformes de podcasts favorites ou sur funradio.fr.