publié le 28/05/2020 à 11:18

La jeune espagnole était de passage chez Bruno dans la radio. Mabel qui s'est fait connaître en 2015 grâce à son titre Know Me Better a répondu aux questions des membres de la matinale de Fun Radio. Confinement avec sa maman (ancienne chanteuse), collaborations artistiques, relation avec son public français, l'artiste qui a grandi à Londres et Stockholm nous a tout dit.

"Je suis toujours confinée avec mes parents, à Londres. Ma mère cuisine énormément, et fait majoritairement des plats sains même si ce n'est pas toujours le cas", a-t-elle déclaré au micro de Fun Radio. La chanteuse nous a également dévoilé la longue liste des artistes internationaux avec qui elle aimerait collaborer, et surprise, parmi celle-ci se trouve un artiste français.

"Il y a tellement de gens talentueux que j'apprécie. Justin Bieber, Marc Ronson, Ariana Grande... DJ Snake est aussi incroyable. Let Me Love You est une de mes chansons préférées !", a confié la chanteuse avant d'ajouter à quel point elle apprécie le public français. "Mes meilleurs concerts ont été en France. J'ai fait une prestation à Paris et c'était incroyable. Le public français est toujours positif".