publié le 26/02/2021 à 11:38

Être Miss France demande beaucoup de courage et de repartie. Surtout sur les réseaux sociaux. Depuis son sacre de plus belle femme de France en 2021, Amandine Petit compte des messages privés Instagram très surprenants voire assez comiques pour certains. Notre animatrice Alice Totino en a dévoilé quelques-uns à l'antenne.

"Je suis entrepreneur, investisseur, propriétaire immobilier et aime cuisiner. J'ai également voyagé dans 80 pays et parle 5 langues. Je t'emmènerai dans des endroits où tu n'as jamais été auparavant. Et nous pouvons vivre beaucoup de choses ensemble. J'aimerais avoir de tes nouvelles. Alors dis-m'en plus sur toi. J'ai hâte de te connaître", a lu notre animatrice. Un message auquel Amandine a évidemment pris soins de répondre, par la négative on imagine.

Certains sont plus taquins et n'hésitent pas à remettre en cause les capacités intellectuelles de la jeune reine de beauté pour une simple malheureuse faute de frappe dans un message posté en story Instagram. "Il n'y pas de test d'orthographe pour être Miss France apparemment". Ce à quoi la jeune femme a parfaitement répondu. "Tu ne connais pas la citation l'erreur est humaine ? Je penserai fort à toi le jour de la 'Saint-Parfait' [jour qui n'existe absolument pas, ndlr]. Je n'oublierai pas de te mentionner en story afin de te faire un joli message". Une bien jolie réponse qui met en évidence l'art de la répartie dont il faut bénéficier pour être une personnalité publique.



Il faut dire que depuis son élection, la jeune femme Normande, âgée de 23 ans, a vu son nombre de followers exploser. Seulement quelques heures après son sacre du 19 décembre dernier, la nouvelle protégée de Sylvie Tellier [directrice générale de la société Miss France, ndlr] a engrangé plus de 250.000 abonné.e.s sur les réseaux sociaux.