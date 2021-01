publié le 19/01/2021 à 10:35

Son "émission qui réveille les voisins" a fait les beaux jours de la sixième chaîne pendant trois belles années (entre 2000 et 2003). Le comédien et ancien présentateur du Morning Live, Michaël Youn était l'invité de Bruno dans la radio ce mardi 19 janvier. L'ancien trublion du poste est revenu, avec Vincent Desagnat - son fidèle ami - sur ces années marquantes de sa carrière, mais aussi sur ces premiers pas en radio chez Fun Radio, endroit dans lequel les deux complices se sont rencontrés.

"Avec Michaël on s'est rencontrés il y a 24 ans, ici, à Fun Radio, à l'époque de rue Bayard à Neuilly-sur-Seine", a dévoilé Vincent. "On était tous les deux assistants d'Éric et Ramzy. Enfin standardistes. (...) On amenait les cafés et on faisait des personnages au téléphone. Moi je faisais des accents à l'époque quand c'était encore possible" a précisé Michaël.

Pour célébrer la diffusion ce soir du deuxième numéro du Morning Night, Bruno Guillon a souhaité reproduire à l'identique l'ancien plateau du Morning Live. Ainsi, l'animateur a rejoué avec les deux acolytes l'une des séquences les plus drôles de cette cultissime émission : la chanson sur fond vert. Rendez-vous ce soir à 21h pour suivre Morning Night avec une pléthore d'invités (Jamel Debbouze, Jarry, Isabelle Nanty, Bif Flo et Oli et Jenifer).