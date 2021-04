publié le 23/04/2021 à 12:42

Un trio détonnant. R3hab, DJ et producteur néerlandais qu'on ne présente plus, vient de dévoiler son nouveau titre Pues. Sur celui-ci, l'artiste n'est pas seul puisqu'on retrouve deux chanteurs latino extrêmement populaires : Luis Fonsi (connu pour son immense tube Despacito, paru en 2017) et Sean Paul (connu pour ses tubes Got 2 Luv U, No Lie et bien d'autres). Des artistes aux antipodes de l'univers du DJ, mais dont la collaboration fonctionne pourtant à merveille.



Un titre assez court il faut reconnaître, mais qui s'inscrit parfaitement dans la veine des chansons latines proposées en ce moment. À savoir agréable et enivrante. Les deux chanteurs livrent ici une belle prestation très efficace.

Un clip vidéo devrait arriver incessamment sous peu. Un teaser a d'ailleurs été dévoilé sur les réseaux sociaux du DJ néerlandais. Le titre est à découvrir toute cette journée sur l'antenne de Fun Radio.