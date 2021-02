VIDÉO - Sam Feldt et Kesha dévoilent "Stronger", un titre puissant rempli d'optimisme

publié le 18/02/2021 à 16:53

"Soyez forts". Voilà l'idée du message partagé dans le nouveau morceau de Sam Feldt avec la chanteuse Kesha. Baptisé Stronger, celui-ci se veut être un message de positivité et d'optimisme en ces temps de pandémie mondiale. Avec un refrain particulièrement entraînant et la voix très enivrante de l'artiste de 33 ans, le morceau parvient à conquérir.

Il faut dire que cette collaboration s'est faite dans un contexte particulier, celui de l'épidémie de Covid-19, qui n'a manqué d'inspirer le DJ néerlandais. "Kesha m'a contacté il y a quelques mois avec l'idée de ce titre. Elle avait déjà les paroles et quelques idées de mélodies. Et j'ai instantanément accroché au message de la chanson. C'est galère pour tout le monde en ce moment et c'est ce que raconte la chanson. On va sortir de ça [pandémie mondiale, ndlr] plus fort et meilleur (...). Stronger est un vrai message d'espoir", a souligné l'artiste lors de son passage dans Le Before.

On retrouve ce message dans le clip vidéo, publié sur la chaîne YouTube du DJ. Dans celui-ci, la chanteuse de Tik Tok apparaît telle une guerrière. Tenace face à l'adversité elle s'affronte elle-même. Une manière de montrer qu'on est capable de faire face à ses démons intérieurs et s'en sortir.