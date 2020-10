VIDÉO - Tayc interprète son titre "N'y pense plus" dans Le Studio Fun Radio

publié le 27/10/2020 à 13:54

Son titre ne vous est pas inconnu. Tayc, jeune chanteur de 24 ans s'est confié, lundi 26 octobre, au micro de nos animateurs JB, Justine et Julien Tellouck. L'artiste, qui connaît un joli succès depuis quelques mois, avec des chansons sensuelles, douces, dans lesquelles il évoque souvent la gente féminine, est revenu sur le carton de sa chanson N'y pense plus, dont il est très fier.

"C'est un morceau qu'on a fait juste un peu avant d'être confiné, et aujourd'hui il a changé un petit peu ma vie (...) Il me fallait un truc qui swing et j'ai appelé ma mère à deux heures du matin. Elle dormait et je l'ai réveillée. Je lui ai dit 'maman s'il te plaît, il me faut un mot dans notre langue qui veut dire - parce que je suis camerounais - vas-y laisse tomber, oublie, passe à autre chose'. Elle m'en donne plusieurs et c'est le yimmy, yimmy [le refrain du titre,ndlr] qui est resté", nous a confié l'auteur-compositeur-interprète.

Un son devenu populaire qui est parvenu jusqu'aux oreilles du célèbre basketteur américain Lebron James. Le sportif a en effet partagé N'y pense plus dans une de ses stories Instagram. Une mise en avant "incroyable" qui a surpris Tayc. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce titre, on vous laisse le découvrir dans la vidéo ci-dessus puisque le chanteur l'a chantée en direct dans Le Studio Fun Radio.