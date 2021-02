publié le 08/02/2021 à 10:51

Une prestation époustouflante comme à chaque finale du Super Bowl. Le chanteur canadien The Weeknd a, pendant presque quinze minutes, joué ses morceaux les plus populaires lors de la mi-temps de cet évènement sportif qui fédère des millions de téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde entier.

De I Feel It Coming, à Love Me Harder, en passant par Earned It, l'artiste de 30 ans a offert une prestation scénique de haut vol. Tantôt seul sur la scène avec sa veste rouge à paillettes et sa crinière bien épaisse, tantôt accompagné par ses danseurs dont la chorégraphie millimétrée a subjugué les spectateurs et spectatrices malgré l'absence de foule, la star a fait taire les plus septiques.

Seul regret : l'absence de duo. On aurait apprécié voir le chanteur partager la scène avec d'autres artistes comme Ariana Grande ou bien Daft Punk. Des rumeurs persistantes faisaient d'ailleurs état de leurs présences à ses côtés. C'est malheureusement loupé.