Marshmello x Imanbek (Ft. Usher) - Too Much (Official Music Video)

publié le 26/10/2020 à 12:20

Un trio détonnant. Marshmello a dévoilé vendredi 23 octobre sa nouvelle collaboration musicale avec le chanteur Usher et le DJ Imanbek. Baptisée Too Much, celle-ci s'avère très efficace de par son rythme et sa production soignée. Un clip vidéo accompagne ce morceau, déjà disponible à l'écoute sur notre antenne.

Dedans, on y aperçoit un Marshmello plus robotique que jamais, incarné par Usher grâce à des lunettes de réalité virtuelle, avec une imposante carrure physique, prêt à en découdre face à un adversaire bodybuildé. Cette collaboration intervient dans le cadre de la sortie de son nouvel album prévue cette année.

Ce nouveau disque de l'artiste de 28 ans paraîtra donc plus d'une année après la sortie de Joytime III, paru en juillet 2019, et dans lequel figuraient Yultron, Wiwek, Slushii, Flux Pavilion, Elohim et A Day To Remember.