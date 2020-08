publié le 17/08/2020 à 11:30

Un piège auquel il ne s'attendait pas. L'animateur qui officie sur Fun Radio avec son émission Le Vacher Time, s'est fait avoir par ses deux complices d'antenne, Anne-So et Niko. Convié dans le bureau pour signer son nouveau contrat qui le lie à Fun Radio pour la saison prochaine, Vacher découvre que quelque chose ne va pas.

En effet, en lisant les premières pages, c'est très étonné que notre animateur prend conscience qu'une faute de frappe s'est glissée dans le nom de son émission. Sa réaction ne se fait pas attendre puisqu'il s'en rend compte assez rapidement. Complice de cette blague, Anne-So et Niko n'en manque pas une miette et découvre la réaction hilare de Vacher et des équipes de Fun Radio.

Greg Guillotin, le maître en la matière de prank a lui-même été étonné de cette caméra cachée, et a fait part de son regret de ne pas y avoir pensé plus tôt.

Retrouvez toute l'équipe du Vacher Time