PARTY FUN LIVE à LILLE - THE AVENER (24/10/19)

et La Rédaction numérique de Fun Radio

publié le 07/08/2020 à 10:00

Une soirée inoubliable pour les lillois. Fun Radio s'est installée en octobre 2019 dans le nord de la France afin de faire vivre un événement d'une grande qualité à nos auditeurs et auditrices.

The Avener, Petit Biscuit, Aslove, ont mixé depuis le Chapitô, une salle de spectacle pouvant accueillir près de 1000 personnes. Les trois artistes n'ont lésiné quant à leur programmation musicale. Chacun a en effet joué ses morceaux les plus populaires pour le plus grand plaisir du public.

Animé par JB et notre DJ résident Alex Wat, la soirée s'est terminée jusque très tard dans la nuit.

Alex Wat, DJ Fun Radio, en mix au Party Fun Live de Lille

ASLOVE en mix au Party Fun Live de Lille

DJ, auteur-compositeur, producteur et musicien, Guillaume Banet, plus connu sous son alias « Aslove » plonge dans l’univers de la musique électronique en découvrant l’iconique duo français Justice en 2008. Il devient résident au sein d’une boîte de nuit de sa région, et intègre une école de DJ à Lyon en 2014. Ses remix de titres comme celui de Katy Perry « Bon Appétit » lui donne une belle visibilité. En 2019, Aslove décide de sortir un titre par mois, avec au bout, la sortie de son premier album.

The Avener en mix au Part y Fun Live de Lille

Tristan Casara, de son vrai nom, entame une formation de musique classique et de jazz au conservatoire dès l'âge de 11 ans. C'est à l'adolescence que le Niçois, féru de piano, se tourne vers la musique électronique et plus particulièrement la deep house, jusqu'à devenir DJ résident au reconnu High Club sur la Promenade des Anglais. Sa carrière décolle réellement grâce à son tube "Fade Out Lines", en tête des charts dans plusieurs pays européens. Sa nouvelle track "Beautiful" cartonne, elle, en ce moment notamment sur Fun Radio.





Petit Biscuit clôture le Party Fun Live avec un set de folie

Natif de Rouen en 1999, Mehdi Benjelloun alias "Petit Biscuit" apprend très jeune à jouer de plusieurs instruments (violoncelle, guitare, piano). Comme de nombreux adolescents de sa génération, c'est seul et dans sa chambre qu'il apprend l'usage de logiciels de mixage. Ses premières compositions mélodiques et planantes sont rapidement remarquées par des chaînes de streaming musical, jusqu'au carton planétaire "Sunset Lover" en 2015. Une tournée de Zénith et un live à Coachella pour couronner le tout.