publié le 22/04/2021 à 10:46

Une deuxième mission spatiale historique. L'astronaute français le plus populaire de l'Hexagone s'apprête à partir dans l'espace ce vendredi 23 avril (si les conditions météorologiques sont favorables) pour une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Le cosmonaute de 43 ans sera le premier Français à prendre le commandement de la station à l'issue de sa mission. Et c'est la raison pour laquelle notre antenne a décidé de l'accompagner avec une playlist 100% spatiale qui ont l'espère le ravira.

Dans celle-ci vous retrouverez des titres Fun Radio très populaires parmi lesquels Levitating (Dua Lipa), Floating Through Space (Sia et David Guetta), Around The World (Daft Punk), A Sky Full Of Stars (Coldplay, Avicii), Stargazing (Kygo, Justin Jesso), Heroes (Alesso), All Stars (Martin Solveig) et quelques autres morceaux particulièrement planants.