Xbox Series X|S : que vaut le nouveau casque sans fil de Microsoft ?

publié le 22/03/2021 à 08:00

C'est l'un des accessoires les plus importants pour les fans de jeux vidéo : le casque. Avec la manette, celui-ci a réussi à s'inscrire dans le coeur des gamers et gameuses comme étant indispensable pour s'immerger dans son aventure vidéoludique. Et pour cause, les développeurs consacrent une belle partie de leur temps à la création d'une ambiance sonore toute particulière dans leurs jeux, rendant l'expérience pour les joueurs et joueuses plus forte, plus impactante, plus immersive.

De quoi donner des idées aux constructeurs ou marques - de plus en plus nombreuses à se lancer dans ce marché (Tritton, Logitech, Corsair, etc...). Et forcément avec l'arrivée des nouvelles consoles (Xbox Series X|S et PS5) certains modèles étaient attendus, notamment celui de Microsoft, sorti le 16 mars dernier. Sony ayant dégainé le sien avec sa PS5 (le Pulse 3D), il ne manquait plus que le nouveau modèle de la firme américaine, sans fil, attendu par bon nombre de joueurs et joueuses.

La rédaction de funradio.fr vous propose donc un tour détaillé des caractéristiques du nouveau casque sans fil Xbox, testé longuement depuis plus d'une semaine.

Un casque élégant, à l'image des manettes et consoles

L'élégance. Voilà bien ce qui caractérise le mieux les produits Xbox sortis depuis ces derniers mois, aussi bien consoles (Xbox Series X|S) que manettes (Pulse Red, Sock Blue). Et force est de constater que le nouveau casque de Microsoft ne déroge pas à cette règle. Terriblement beau et épuré, celui-ci aura de quoi vous séduire une fois déballé de sa boîte en carton, particulièrement soignée, qui emprunte les codes de celles des consoles et des manettes.

À l'intérieur, on y trouve à ses côtés un câble de rechargement (USB A vers USB C), ainsi qu'un manuel d'utilisation. Une fois le casque en main, on se rend très vite compte que Microsoft a repris le design de ses précédents accessoires évoqués quelques lignes plus haut et plus particulièrement de sa console, la Series X. Microsoft a en effet choisi de garder une uniformisation des couleurs avec un noir mat très réussi et un vert pomme rappelant évidemment son emblématique coloris instauré depuis l'apparition de sa première console, sortie en mars 2002 sur le continent européen.

Au niveau des boutons, Xbox a fait le choix d'en mettre que deux : celui de l'allumage/d'appairage et celui du micro. Contrôler le niveau du son se fait désormais par le biais des deux molettes présentes sur les oreillettes. Celles-ci peuvent en effet être pivotées de façon très rapide et intuitive. Celle de gauche vous permet de modifier le son du micro et celle de droite le son de votre jeu. Une belle manière de simplifier l'utilisation quand on sait à quel point il peut être frustrant d'en avoir plusieurs à manipuler pendant sa partie. Un avantage non négligeable donc par rapport au casque de Sony, proposant plusieurs touches assez difficiles d'accès lorsqu'on est concentré face à son écran.

Le micro du casque, rabattable, se fond très bien dans le design. Présenté comme une petite tige, empruntant l'aspect d'un silencieux présent sur l'arme de l'agent 007, le micro est très souple. Il est possible de le déplacer comme vous le souhaitez. Concernant sa captation des échanges, rien à dire. Microsoft sait, une fois de plus, faire. Le son du micro se coupe automatiquement lorsqu'on ne parle plus pendant un certain temps. Pratique quand on sait que la concurrence ne fait pas cela. Au niveau des oreillettes, le confort est vraiment bon. Les plastiques des coussinets, assez rigides, entourent globalement bien vos deux oreilles et permettent une immersion phonique totale. Le casque, ajustable, est confortable et n'aura pas de mal à se porter même plusieurs heures durant.

Un son percutant très immersif

À l'heure de cette spacialisation du son (possibilité de ressentir un son localisé, ndlr) Microsoft a en effet embarqué cette compatibilité, notamment disponible sur les consoles Xbox et sur Windows 10 (Dolby Atmos for Headphones et DTS Headphone:X). De quoi offrir une immersion encore plus accrue. Une belle performance pour un casque sans fil. L'effet est assez saisissant avec certains gros jeux disposant d'une bande-son très travaillée (Gears of War 5, Assassin's Creed Valhalla, Dead Space 2, Red Redemption 2, et bien d'autres).

La restitution du son est donc très satisfaisante pour les jeux, mais aussi pour les films. Et oui, si l'envie vous dit, ce casque peut aisément vous transporter dans vos series et films préférés. Regarder le Snyder Cut de Justice League en compagnie de ce casque est un pur bonheur. Les effets sonores sont parfaitement bien restitués. Ressentir le son dans son dos, à sa droite, à sa gauche ou bien en frontal est très jouissif.



Le casque étant Bluetooth, il vous est possible de le connecter à n'importe quel point d'entrée utilisant cela : tablette, smartphone ou bien encore PC. Côtés batterie, Microsoft annonce une autonomie de 15 heures. Une belle moyenne pour un casque aussi attractif.

Ce nouveau casque mérite-il l'investissement ?

Proposé à un prix très abordable de 99,99 €, il est évident que ce casque mérite l'investissement si vous souhaitez vous immerger dans vos parties plus profondément. Microsoft livre ici un casque de qualité qui ne manquera pas de vous paraître indispensable une fois utilisé pour la première fois.