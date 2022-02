Kungs à propos de "Lipstick" : "Ce nouveau titre a plus de folie que 'Never Going Home'"

INVITÉ FUN RADIO - L'artiste de 24 ans revient en cette fin d'année avec un nouveau titre qui apparaît comme étant aussi efficace que le précédent, "Never Going Home", tube incontesté de cet été.

publié le 29/10/2021 à 09:25