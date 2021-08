Bruno sur Fun Radio - L'intégrale du 24 août

Lecture - 1h30

Ce matin, Richard nous a présenté sa particularité : il est homme sirène. Elliot a piégé de futurs candidats de télé-réalité. Et Mikka a débriefé pour nous cette émission culte : "Le maillon faible".



Retrouvez Bruno sur Fun Radio avec Bruno Guillon, Christina, Pino, Karina, Maurine, Elliot et Mikka sur Funradio.fr et sur l'application Fun Radio.