Le Before - L'intégrale du 1er Septembre

Lecture - 1h40

Le Before Fun Radio, c'est 2H de mix good mood avec des nouveautés, des versions exclusives et les découvertes du Before, mixée et animée par Alex Wat et Matt le vendredi.



A découvrir ce soir dans le Before, le track de rentrée de Lost Frequencies, le retour des Black Eyed Peas "Hit it!" et mon coup de cœur de ces derniers jours, Purple Disco Machine avec Dopamine. Pour les infos du Before, un hommage inédit au festival Creamfields et l'histoire du morceau "I Took A Pill In Ibiza".