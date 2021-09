Le Before - L'intégrale du 2 septembre

Lecture - 1h39

Le Before Fun Radio, c'est 2H de mix good mood avec des nouveautés, des versions exclusives et les découvertes du Before, mixée et animée par Alex Wat et Matt le vendredi.



A découvrir ce soir dans le Before Fun Radio, le nouveau son de Robin Schulz accompagné de Felix Jaehn sur le morceau "I Got A Feeling". On célèbre aussi les 10 ans de "Calling", cet hymne de festival produit par Sebastian Ingrosso et Alesso et on décortique le duo de la rentrée signé Elton John et Dua Lipa.