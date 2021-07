Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 08 juillet

Lecture - 33m15s

Cet été, le studio prolonge jusqu'à 20h !



Au programme : On a des infos exclusives sur les sorties sons de demain : la reprise électro d'un tube, et un duo entre Sia et un immense artiste français ! Une bonne action pour Ariana Grande et un record pour Pokemon Go ! On vous révèle les passions chelou des stars ! Des nouvelles de l'Electrobeach Music Festival ! Un concurrent pour Tinder ! Un artiste Fun Radio se lance dans le théâtre ! Netflix dépasse Google ! Et venez gagner votre séjour à Disneyland Paris grâce au son de la semaine !



Classique du Jour : BOB SINCLAR - World Hold On



