Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 12 juillet

Lecture - 37m01s

Cet été, le studio prolonge jusqu'à 20h !



Au Programme : C'est confirmé, Rihanna est de retour ! Un beau geste de la part du fils de David Guetta ! Les nouveautés de WhatsApp ! On a le palmarès des plus grands artistes de tous les temps ! Tomorrowland digital, c'est ce week-end ! Un record de vente pour Super Mario 64 ! Les applications les plus utilisées en fonction des générations ! On vous offre votre séjour à Disney grâce au son de la semaine !



Classique du Jour : TONES & I - Dance Monkey



Retrouvez Le Studio Fun Radio du lundi au vendredi, de 16h à 20h, en replay sur Funradio.fr et notre application mobile.