Le Studio Fun Radio avec Reik - L'intégrale du 13 juillet

Lecture - 48m23s

Cet été, le Studio prolonge jusqu'à 20h !



Au programme : On reçoit le groupe REIK qui cartonne avec « A Un Paso de La Luna » ! Une info exclusive sur la Swedish House Mafia ! Le Retour de Shakira ! Un concert caritatif avec des artistes Fun Radio ! On a des nouvelles de ... Paris Hilton ! Steve Aoki a sorti une montre spéciale Festivals ! On vous offre votre séjour à Disney grâce au son de la semaine !



Classique du Jour : JENNIFER LOPEZ - On The Floor



