Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 15 juillet

Lecture - 37m14s

Cet été, le Studio prolonge jusqu'à 20h !



Au programme : En exclusivité, un extrait du nouveau son de la SWEDISH HOUSE MAFIA ! Des infos sur le retour de Stromae ! Netflix va proposer des Jeux Vidéos ! Un record pour KYGO ! Ozuna va jouer dans Fast & Furious 9 ! On vous donne 3 Trucs à Savoir. La disparition des « Fleets » Twitter et... de Leetchi ? Gagnez votre séjour à Disney grâce au son de la semaine !



Classique du Jour : THE CHAINSMOKERS - Something Just Like This



