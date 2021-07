Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 16 Juillet

Lecture - 41m35s

C'est la dernière émission de la saison, Le Studio Fun Radio sera de retour le 23 Aout !



Au programme : Le retour de Shakira, un nouveau son pour Keen'V et un documentaire sur Madonna ! La Swedish House Mafia dévoile un nouvel album ! De nouveaux emojis signés Facebook ! La belle histoire de Federer ! On a des infos sur la nouvelle Switch Oled ! Gagnez votre séjour à Disney grâce au son de la semaine !



Classique du Jour : KATY PERRY - Chained To The Rythm



