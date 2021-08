Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 24 août

Lecture - 27m08s

Le Studio Fun Radio est de retour pour une nouvelle saison ! Retrouvez JB, Justine, et Julien Tellouck, du Lundi au Vendredi, de 16h à 19h sur Fun Radio.



Au programme : On n'arrête plus The Weeknd ! Vous allez pouvoir mixer aux côtés des plus grands DJ's à l'Elektric Park ! On vous donne le classements des acteurs les mieux payés ! Pour la rentrée, on vous donne 3 trucs à savoir sur les animateurs de Fun Radio. Aujourd'hui, c'est au tour de Vacher ! J Balvin débarque dans Fortnite, et Koh Lanta arrive en jeu vidéo !



Classique du Jour : DAFT PUNK - Harder, Better, Faster, Stronger