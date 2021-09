Le Vacher Time - L'intégrale du 1er septembre

Lecture - 53m36s

Aujourd'hui dans Le Vacher Time, Samuel, le co-fondateur de Tête Haute, nous présente la Brasserie d'insertion qui produit des bières bio avec un houblon local et une consigne pour les bouteilles. Clément Fournier au téléphone, nous explique si le réchauffement climatique a une incidence sur les ouragans et tempêtes. Dans le Anne-So Excited, Anne So vous présente "Maitresse Adeline", le compte TikTok qui vous réconcilie avec la langue française. Enoch Effah, triple champion du monde de savate, nous expose les préjuges dans la boxe.



